Premier League, 20. Spieltag: Tottenham entgeht Blamage in Norwich - Ancelotti siegt mit Everton

Tottenham Hotspur ist am 20. Spieltag der Premier League beim Tabellenletzten Norwich City nur knapp an einer Blamage vorbeigeschrammt. Leicester City fuhr mal wieder einen Sieg ein. Zum Abschluss des Tages trifft Manchester United auf den FC Burnley (JETZT im LIVETICKER).

Einen Dämpfer kassierte Tottenham mit Teammanager Jose Mourinho. Die Londoner kamen beim Tabellenletzten Norwich City nur zu einem 2:2 (0:1). WM-Torschützenkönig Harry Kane rettete den Gästen bei der Mannschaft des deutschen Teammanagers Daniel Farke mit einem verwandelten Foulelfmeter (83.) zumindest einen Punkt. Tottenham rückte zumindest vorübergehend auf Rang fünf vor.

Leicester hat nach der herben Heimpleite gegen Tabellenführer FC Liverpool wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Die Mannschaft von Teammanager Brendon Rogers gewann 2:1 (1:1) beim abstiegsbedrohten Gastgeber West Ham United und verkürzte den Rückstand auf Liverpool auf zehn Punkte. Leicester musste dabei auf Topstürmer Jamie Vardy verzichten, der am Samstag Vater einer Tochter wurde.

Die Reds von Teammanager Jürgen Klopp haben allerdings zwei Spiele weniger absolviert. Liverpool trifft am Sonntag auf die Wolverhampton Wanderers, die am Freitag Meister Manchester City besiegten. Am Boxing Day hatte Liverpool 4:0 beim Tabellenzweiten Leicester gewonnen.

Ancelotti gewinnt mit Everton

Carlo Ancelotti hat den kriselnden FC Everton dagegen wieder in die Spur geführt. Die Toffees gewannen auch das zweite Spiel unter der Regie des ehemaligen Bayern-Trainers bei Newcastle United mit 2:1 (1:0) und setzten sich im Tabellenmittelfeld fest. Der Vorsprung auf Abstiegsplatz 18 beträgt sieben Punkte. Für Everton war erneut Dominic Calvert-Lewin (13., 64.) der Matchwinner. Der 22-Jährige hatte mit seinem Treffer gegen den FC Burnley (1:0) bereits für Ancelottis Premierensieg gesorgt.

Ralph Hasenhüttl verpasste es mit dem FC Southampton, den Überraschungserfolg am Boxing Day beim FC Chelsea (2:0) zu veredeln. Zwei Tage nach dem Sieg in London kamen die Saints gegen Crystal Palace nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und bleiben vier Zähler vor den Abstiegsrängen.

Premier League: Die Ergebnisse des 20. Spieltags

Norwich City - Tottenham Hotspur 2:2 (1:0)

Tore: 1:0 Vrancic (18.), 1:1 Eriksen (55.), 2:1 Aurier (61., Eigentor), 2:2 Kane (83., Elfmeter)

West Ham United - Leicester City 1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Iheanacho (40.), 1:1 Pablo Fornals (45.), 1:2 Gray (56.)

Bes. Vorkommnis: Gray verschießt Elfmeter (12./Leicester)

Newcastle United - FC Everton 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Calvert-Lewin (13.), 1:1 Schär (56.), 1:2 Calvert-Lewin (64.)

FC Southampton - Crystal Palace 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Tomkins (50.), 1:1 Ings (74.)

FC Watford - Aston Villa 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Deeney (42.), 2:0 Deeney (67., Elfmeter), 3:0 Sarr (71.)

Gelb-Rote Karte: Mariappa (57./Watford)

Brighton Hove & Albion - AFC Bournemouth 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Jahanbakhsh (3.), 2:0 Mooy (79.)

