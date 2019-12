Premier League: Manchester United gegen Tottenham Hotspurs heute live im TV, Livestream und Liveticker

Jose Mourinho kehrt mit Tottenham Hotspur ins Old Trafford zurück. Was Ihr alles über die Partie von Manchester United gegen die Spurs wissen müsst und wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

"Ins Old Trafford zurückzukehren bedeutet, an einen Ort zurückzukehren, an dem ich glücklich war", sagte Mourinho vor der heutigen Partie. "Das kann ich sagen. Ich habe ein tolles Verhältnis zu den Manchester-United-Fans." Mit Spannung wird das erste Spiel des Special One als Trainer der Spurs bei den Red Devils erwartet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Manchester United gegen Tottenham Hotspur: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Die Partie findet am heutigen Mittwoch um 20.30 Uhr statt. Austragungsort ist das Old Trafford im Herzen Manchester.

Folgendes Schiedsrichtergespann wir das Spiel leiten:

Schiedsrichter: Paul Tierney

Paul Tierney Assistenten: Constantine Hatzidakis, Harry Lennard

Constantine Hatzidakis, Harry Lennard Vierter Offizieller: Stuart Attwell

Stuart Attwell VAR: Michael Oliver

Michael Oliver VAR-Assistent: Stuart Burt

© getty

Premier League: Manchester United vs. Spurs heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt dieses Spiel live im TV und Livestream. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Marcel Meinert

Als Sky-Kunde könnt Ihr das Spiel auch via SkyGo im Livestream sehen. Falls Ihr kein Abonnement des Pay-TV-Senders habt, könnt Ihr Euch bei SkyTicket einen Tagespass kaufen und so die Partie sehen.

Man United gegen Tottenham: Die Premier League heute im LIVE-TICKER

Bei SPOX gibt es die Möglichkeit, das Spiel im LIVE-TICKER zu verfolgen. Täglich gibt es auf SPOX mehrere Liveticker zu den verschiedensten Ereignissen der Sport-Welt.

Ballon d'Or 2019: Das sind die Top 30 © getty 1/32 Das Magazin France Football vergab am 2. Dezember in Paris den Ballon d'Or. Das finale Ranking im Überblick. © getty 2/32 Die Shortlist mit den 30 Spielern erstellt das Magazin selbst. Abstimmen durften dann 176 Journalisten aus aller Welt. Jeder von ihnen kann 6, 4, 3, 2 und einen Punkt an fünf Spieler vergeben. Ein Spieler kann also maximal 1056 Punkte ergattern. © getty 3/32 Platz 28: Donny van de Beek (Ajax Amsterdam/Niederlande) - 0 Punkte. © getty 4/32 Platz 28: Marquinhos (Paris Saint-Germain/Brasilien) - 0 Punkte. © getty 5/32 Platz 28: Joao Felix (Benfica Lissabon/Atletico Madrid/Portugal) - 0 Punkte. © getty 6/32 Platz 26: Karim Benzema (Real Madrid) - 1 Punkt. © getty 7/32 Platz 26: Georginio Wijnaldum (FC Liverpool/Niederlande) - 1 Punkt. © getty 8/32 Platz 24: Kalidou Koulibaly (SSC Neapel/Senegal) - 2 Punkte. © getty 9/32 Platz 24: Marc-Andre ter Stegen (FC Barcelona, Deutschland) - 2 Punkte. © getty 10/32 Platz 23: Hugo Lloris (Tottenham Hotspur/Frankreich) - 3 Punkte. © getty 11/32 Platz 22: Heung-min Son (Tottenham Hotspur/Südkorea) - 4 Punkte. © getty 12/32 Platz 20: Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal FC/Gabun) - 5 Punkte. © getty 13/32 Platz 20: Dusan Tadic (Ajax Amsterdam/Serbien) - 5 Punkte. © getty 14/32 Platz 19: Trent Alexander Arnold (FC Liverpool/England) - 8 Punkte. © getty 15/32 Platz 18: Antoine Griezmann (Atletico Madrid/FC Barcelona/Frankreich) - 9 Punkte. © getty 16/32 Platz 17: Roberto Firmino (FC Liverpool/Brasilien) - 11 Punkte. © getty 17/32 Platz 16: Sergio Aguero (Manchester City/Argentinien) - 12 Punkte. © getty 18/32 Platz 15: Matthijs de Ligt (Ajax Amsterdam/Juventus Turin/Niederlande) - 13 Punkte. © getty 19/32 Platz 14: Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgien) - 14 Punkte. © getty 20/32 Platz 13: Eden Hazard (Chelsea FC/Real Madrid/Belgien) - 25 Punkte. © getty 21/32 Platz 12: Raheem Sterling (Manchester City/England) - 30 Punkte. © getty 22/32 Platz 11: Frenkie de Jong (Ajax Amsterdam/FC Barcelona/Niederlande) - 31 Punkte. © getty 23/32 Platz 10: Riyad Mahrez (Manchester City/Algerien) - 33 Punkte. © getty 24/32 Platz 9: Bernardo Silva (Manchester City/Portugal) - 41 Punkte. © getty 25/32 Platz 8: Robert Lewandowski (FC Bayern München/Polen) - 44 Punkte. © getty 26/32 Platz 7: Alisson Becker (FC Liverpool/Brasilien) - 67 Punkte. © getty 27/32 Platz 6: Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Frankreich) - 89 Punkte. © getty 28/32 Platz 5: Mohamed Salah (FC Liverpool/Ägypten) - 178 Punkte. © getty 29/32 Platz 4: Sadio Mane (FC Liverpool/Senegal) - 347 Punkte. © getty 30/32 Platz 3: Cristiano Ronaldo (Juventus Turin/Portugal) - 476 Punkte. © getty 31/32 Platz 2: Virgil van Dijk (FC Liverpool/Niederlande) - 679 Punkte. © getty 32/32 Platz 1: Lionel Messi (FC Barcelona/Argentinien) - 686 Punkte.

Manchester United vs. Tottenham: Die letzten Duelle im Überblick

Insgesamt gab es dieses Duell in der Premier League 54-mal. 34 Spiele davon gewann United, neun Partien Tottenham.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 13.01.2019 Tottenham Hotspur Manchester United 0:1 Premier League 27.08.2018 Manchester United Tottenham Hotspur 0:3 FA Cup (Halbfinale) 21.04.2018 Manchester United Tottenham Hotspur 2:1 Premier League 31.01.2018 Tottenham Hotspur Manchester United 2:0 Premier League 28.10.2017 Manchester United Tottenham Hotspur 1:0

Premier League: Die Tabelle vor United gegen Spurs