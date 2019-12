Premier League: FC Liverpool gegen FC Everton heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tabellenführer FC Liverpool will heute im Merseyside-Derby gegen Stadtrivale Everton den nächsten Sieg einfahren. Was Ihr alles über das Spiel wissen müsst und wo Ihr die Partie im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Kleine Trauer beim LFC: Virgil van Dijk musste sich bei der Weltfußballerwahl Lionel Messi geschlagen geben. Unter die Top-7 schafften es aber sogar vier Liverpool-Spieler.

FC Liverpool gegen FC Everton: Uhrzeit, Ort, Schiedsrichter

Das heutige Spiel zwischen Liverpool und Everton beginnt um 21.15 Uhr. Austragungsort ist die legendäre Anfield Road.

Folgendes Schiedsrichtergespann wird die Partie leiten:

Schiedsrichter: Mike Dean

Mike Dean Assistenten: Darren Cann, Dan Robathan

Darren Cann, Dan Robathan Vierter Offizieller: Anthony Taylor

Anthony Taylor VAR: Martin Atkinson

Martin Atkinson VAR-Assistent: Andy Halliday

Merseyside-Derby: Liverpool vs. Everton im TV und Livestream sehen

Die englische Premier League gibt es lediglich auf Sky zu sehen. Der Streamingdienst Sky beginnt mit der Berichterstattung um 21 Uhr mit folgendem Personal:

Kommentator: Florian Schmidt-Sommerfeldt

Parallel steht auch ein Livestream zur Verfügung, der über die SkyGo-App auf mobilen Endgeräten wie Smartphones und Tablets genutzt werden kann. Ihr könnt Euch aber auch via SkyTicket einen Tagespass kaufen.

FC Liverpool vs. FC Everton: Das Merseyside-Derby im LIVE-TICKER

Eine Alternative findet Ihr hier bei SPOX, das zu jedem Topspiel der Premier League einen umfassenden Liveticker anbietet.

Hier geht's zum Liveticker.

Liverpool gegen Everton: Die letzten Duelle im Überblick

Liverpool gewann lediglich zwei der letzten fünf Spiele. Die anderen drei Partien endeten Unentschieden.

Wettbewerb Datum Heim Gast Ergebnis Premier League 03.03.2019 FC Everton FC Liverpool 0:0 Premier League 02.12.2018 FC Liverpool FC Everton 1:0 Premier League 07.04.2018 FC Everton FC Liverpool 0:0 FA Cup (3. Runde) 05.01.2018 FC Liverpool FC Everton 2:1 Premier League 10.12.2017 FC Liverpool FC Everton 1:1

Premier League: Die Tabelle vor Liverpool vs. Everton

Das Team von Jürgen Klopp führt mit acht Punkten Vorsprung die Tabelle an. Everton dagegen ist lediglich Siebzehnter.