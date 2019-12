FC Everton gegen FC Arsenal: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Arsenal ist am 18. Spieltag der Premier League beim FC Everton zu Gast. SPOX liefert Euch alle Informationen zur Begegnung sowie zur Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

FC Everton - FC Arsenal: Anpfiff und Austragungsort, Schiedsrichter

Austragungsort der heutigen Begegnung ist der Goodison Park in Liverpool, der Heimstätte der FC Everton. Der Spielbeginn ist auf 13.30 Uhr terminiert. Die Leitung des Spiels übernimmt Kevin Friend.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Everton gegen Arsenal heute live im TV und Livestream

Sky Sport hat sich für die Premier League Saison 19/20 die exklusiven Übertragungsrechte in Deutschland gesichert und zeigt dementsprechend auch das Aufeinandertreffen zwischen Everton und dem FC Arsenal live und in voller Länge. Sehen könnt Ihr das Spiel ab 13.20 Uhr auf Sky Sport 1 HD. Kommentator ist Hannes Herrmann. Via SkyGo könnt im Livestream mit Eurem mobilem Endgerät live dabei sein, mit SkyTicket können auch Nicht-Sky-Kunden das Spiel live sehen.

FC Everton vs. FC Arsenal: SPOX-Liveticker

Auch hier bei SPOX könnt Ihr die Partie mitverfolgen. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Highlights.

© getty

Everton gegen Arsenal: Vorschau

Das Spiel zwischen dem FC Everton und den Gunners ist das Duell zweier Mannschaften, die in der bisherigen Saison weit hinter ihren Erwartungen zurück bleiben. Während Arsenal mit 22 Punkten nach 17 Spielrunden auf Platz zehn der Premier-League-Tabelle steht, sieht es für den FC Everton noch düsterer aus. Platz 16 mit 18 Zählern aus 17 Partien ist die katastrophale Bilanz der Toffees.

FC Everton vs. FC Arsenal: Die letzten Aufeinandertreffen

Vier der letzten fünf Spiele konnte der FC Arsenal gegen Everton gewinnen.

Datum Wettbewerb Heim Auswärts Ergebnis 07.04.2019 Premier League FC Everton FC Arsenal 1:0 23.09.2018 Premier League FC Arsenal FC Everton 2:0 03.02.2018 Premier League FC Arsenal FC Everton 5:1 22.10.2017 Premier League FC Everton FC Arsenal 2:5 21.05.2017 Premier League FC Arsenal FC Everton 3:1

Premier League: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag

Die Gunners liegen aktuell auf Platz zehn, Everton ist mit vier Punkten weniger 16.