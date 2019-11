Wann kehrt Jose Mourinho zurück? Manchester United gegen Tottenham Hotspur

Jose Mourinho hat einen neuen Job! Wann er als Trainer von Tottenham Hotspur in der Premier League auf seinen alten Verein Manchester United trifft, erfahrt Ihr von SPOX.

Elf Monate nach seiner Entlassung bei den Red Devils gibt es ein baldiges Wiedersehen von Mourinho mit seinem Ex-Klub.

Tottenham Hotspur: Jose Mourinho folgt auf Mauricio Pochettino

Was schon kurz nach der Bekanntgabe der Trennung zwischen Mauricio Pochettino und den Spurs als Gerücht aufgetaucht war, wurde wenig später zur Gewissheit: Der neue Trainer von Tottenham heißt Jose Mourinho.

Der Portugiese übernimmt nach etwas weniger als einem Jahr wieder eine Mannschaft in der Premier League und löst mit Pochettino einen Trainer ab, der die Spurs in den vergangenen fünf Jahren prägte wie kaum jemand vor ihm.

Manchester United gegen Tottenham Hotspur: Mourinhos Rückkehr

Besonders brisant ist der Zeitpunkt der Übernahme durch Jose Mourinho - nicht nur wegen der bereits fortgeschrittenen Saison, sondern auch wegen des Spielplans: Bereits am 4. Dezember, also genau zwei Wochen nach Dienstantritt, geht es für Mourinho an seine alte Wirkungsstätte.

Dann nämlich reisen die Spurs ins Old Trafford zu Manchester United. Die Fans dort, die sich besonders gegen Ende der Mourinho-Zeit gegen den Portugiesen auflehnten, werden sich mit Meinungsäußerungen sicherlich nicht zurückhalten und das Ganze zu einem Spießrutenlauf für The Special One machen.

Jose Mourinho und die Tottenham Hotspur: Passt das?

"Ich würde den Job nicht annehmen, weil ich die Chelsea-Fans zu sehr liebe." Das sagte Jose Mourinho 2015, als er gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, jemals Trainer der Spurs zu werden.

Und 2019? Da hat sich die Meinung von The Special One offenbar geändert. Nur einen Tag nach der Entlassung von Mauricio Pochettino heuerte Mourinho bei den Spurs an - doch passt das wirklich zusammen?

Bisher standen die Spurs für einen aktiven, offensiv geprägten Fußball. Mourinho hingegen parkte gerne mal den sprichwörtlichen Bus vor dem eigenen Tor und verließ sich auf seine Defensive, um Spiele zu gewinnen. Ein Strukturwandel im Spielstil dürfte also vorprogrammiert sein.

Eines kann man Mourinho allerdings nicht absprechen: Er holt Titel. 25 derer stehen in seiner Vita, bei jedem seiner bisherigen Klubs holte er mehr als eine Trophäe - und genau das wünscht man sich auch bei den Spurs.

Zwar marschierten Harry Kane und Co. in der vergangenen Saison bis ins CL-Finale, den Titel holte allerdings der FC Liverpool. Die bisher letzte Silberware gab es 2008, damals gewannen die Spurs den Ligapokal.

Sollte Mourinho diese Bilanz aufbessern und, wie von den Klub-Bossen erhofft, wieder für Titel sorgen, dürften ihm die Fans wohl auch seinen Spruch von 2015 verzeihen.

Jose Mourinhos beste Sprüche: "Gott denkt bestimmt, dass ich ein geiler Typ bin" © getty 1/28 Kurz nach der Entlassung von Mauricio Pochettino hat Tottenham Jose Mourinho als neuen Trainer bestätigt. Wir dürfen uns wieder auf legendäre PKs, Fehden und Wortgefechte mit anderen Trainern freuen. Hier gibt es die besten Sprüche von "The Special One". © getty 2/28 Als TV-Experte über die Titelkandidaten der Premier League: "Manchester City, Tottenham, Liverpool und noch Man City's B-Mannschaft." © getty 3/28 "Herr Bonucci und Herr Chiellini könnten beide an der Harvard-Universität unterrichten, wie man als Innenverteidiger spielt. Fantastisch, absolut fantastisch." © getty 4/28 "Seine Leistung war gut, aber nur deswegen, weil er auf meiner Seite gespielt hat. Ich habe für ihn gedacht, ich habe seine Leistung angeleitet. Ich habe jede einzelne Entscheidung für ihn getroffen." Mou über United-Verteidiger Luke Shaw. © getty 5/28 Er hält drei Finger in die Höhe: "Wissen Sie, was das ist? Es heißt 3:0, aber es bedeutet auch drei Meistertitel . Ich habe mehr gewonnen als die anderen 19 Trainer zusammen. Also zeigen Sie Respekt, Mann!" (nach dem 0:3 gegen Tottenham im August 2018) © getty 6/28 "Please don’t call me arrogant, but I’m a European champion and I think I’m a special one." (bei seiner Vorstellung in Chelsea, der Mythos ist geboren) © getty 7/28 "Wir haben Top-Spieler und, entschuldigen Sie, wenn ich arrogant bin, wir haben einen Top-Trainer." © getty 8/28 "Ich habe nicht gesagt, dass ich der Beste bin. Ich kenne nur keinen Besseren." © getty 9/28 "Wenn ich einen einfachen Job gewollt hätte, dann wäre ich in Portugal geblieben - wunderschöne blaue Stühle, den Champions League Pokal, Gott und direkt hinter Gott, Ich." © getty 10/28 "Druck? Was für ein Druck? Druck ist, wenn arme Menschen sich dumm und dämlich arbeiten, um ihre Familie ernähren zu können. Im Fußball gibt es keinen Druck." © getty 11/28 "Wenn ich hier in den nächsten Monaten gefeuert werde, bin ich Millionär und übernehme eben in ein paar Monaten einen anderen Klub." (über einen eventuellen Rauswurf beim FC Chelsea - eine Abfindung von 30 Millionen Pfund stand angeblich im Raum) © getty 12/28 "Wenn ich sagen würde, was ich über den Schiedsrichter denke, wäre meine Karriere sofort vorbei." (über den Schiedsrichter Wolfgang Stark nach einer Champions-League-Niederlage gegen Barcelona) © getty 13/28 "Wenn ich in Barcelona gehasst werde, dann ist das deren Problem, und nicht meins. Angst ist ein Wort, das es in meinem Fußball-Wortschatz nicht gibt." © getty 14/28 "Der Zweite ist immer nur der Erste der Letzten. Da ist es egal, ob man zehn Punkte zurückliegt oder 500 Tore erzielt hat." © getty 15/28 "Er spielt, weil ich keinen anderen habe. Wenn man keinen Hund zum Jagen hat, muss man eine Katze mitnehmen." (Über Karim Benzema) © getty 16/28 "Der Unterschied zwischen mir und Pellegrini ist, wenn mich Real rauswirft, werde ich nicht den FC Malaga trainieren." © getty 17/28 "Es ist eine Tatsache, dass der Referee aus einem Land kommt, in dem es keinen Fußball gibt." (nach einer Niederlage mit Chelsea, der Schiedsrichter kam aus Luxemburg) © getty 18/28 "Nachdem ich den FC Porto zum Champions-League-Sieg geführt hatte, bin ich gegangen. Del Neri kam und wurde nach 15 Tagen gefeuert." © getty 19/28 "Das soziale Leben mit der Mannschaft ist gleich Null. Khedira lebt mit Özil und Özil mit Khedira. Ihre Integration ist nicht einfach, obwohl wir eine junge, freundliche und angenehme Truppe sind." © getty 20/28 "Als Inter-Trainer fühle ich mich wie Robin Hood. Aber auch Jesus Christus wurde nicht von allen geliebt. Welche Hoffnung bleibt da also noch für mich?" © getty 21/28 "Gott denkt bestimmt, dass ich ein geiler Typ bin, deswegen hat er mir so viel gegeben." © getty 22/28 "Meine Frau mag nicht, wenn ich zu Hause bin. Deswegen verbringen meine Mannschaften die Nacht vor den Heimspielen im Hotel." © getty 23/28 "Ich will keinen Spieler, der ein perfekter Mann ist und einen fantastischen Charakter hat. Das ist der Typ, den ich für meine Tochter als Mann will." © getty 24/28 "Wenn mein Leben verfilmt wird, wäre George Clooney die ideale Besetzung. Er ist ein fantastischer Schauspieler und meine Frau glaubt, er sei perfekt." © getty 25/28 "Ich bin die neunteinflussreichste Person der Welt, vor Obama. Auf welchem Platz steht meine Frau? Sie müsste mindestens achte sein. Ich bin nicht der Chef zu Hause." © getty 26/28 "Meine Trainer-Laufbahn ist mit der von Frank Rijkaard nicht zu vergleichen. Er hat nichts gewonnen, ich eine ganze Menge." © getty 27/28 "Barcelona hat einen großen Klub, aber in 200 Jahren Geschichte haben sie nur einen Europapokal geholt. Ich trainiere erst seit wenigen Jahren und habe genauso viel gewonnen." © getty 28/28 "Junge Spieler sind ein bisschen wie Melonen. Nur wenn du sie öffnest und probierst, bist du dir 100 Prozent sicher, ob die Melone gut ist."

Tottenham Hotspur: Die kommenden Spiele

Sein Debüt an der Seitenlinie der Spurs wird Jose Mourinho bei West Ham geben, drei Tage später geht es in der CL gegen Olympiakos.