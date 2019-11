Tottenham Hotspur stellt Trainer Jose Mourinho vor: Die Pressekonferenz im LIVE-TICKER

Er ist wieder da! Jose Mourinho kehrt nach fast einem Jahr Abstinenz als Trainer von Tottenham Hotspur in die Premier League zurück. Am Donnerstag stellt sich der neue Coach der Spurs den Pressevertretern auf seiner ersten Pressekonferenz in Nordlondon vor.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Jose Mourinho neuer Trainer von Tottenham Hotspur: Die Pressekonferenz im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Und genau das wollen sie im Norden Londons endlich:Tafelsilber für die Vereinsvitrinen. Seit 2008 haben die Spurs keinen Titel mehr gewonnen. Damals schlugen die Spurs den FC Chelsea im League-Cup-Finale. Ein ganz nettes Zitat von Mourinho aus dem Jahr 2005 in dieser Thematik: "Tottenham ist ein mittelmäßiger Verein. Sie sind keine Gewinner und werden immer in Chelseas Schatten sein."

Vor Beginn: Am Dienstag nahm das Trainerkarussell bei den Spurs Fahrt auf, jedoch nur für kurze Zeit. Am Abend teilte der Klub mit, dass man sich von Erfolgstrainer Mauricio Pochettino getrennt habe. Kurz darauf folgten erste Berichte darüber, dass der neue Trainer sehr wahrscheinlich Jose Mourinho heiße. Die Gerüchte bestätigten sich schon am Mittwochmorgen und plötzlich war er wieder da - der Besondere unter den Trainern, der Sprüche klopft, gegen Medien, Gegner, eigene Spieler ätzt, aber auch Titel holt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur großen Rückkehr des Jose Mario Felix Dos Santos Mourinho auf die große Fußballbühne. Um 15 Uhr soll in Nordlondon die ersten Pressekonferenz von The Special One als Trainer von Tottenham beginnen. Wie "special" das wird, erfahrt Ihr hier im LIVE-TICKER.

Jose Mourinho in der Premier League: Nur vier Trainer sind besser

Was erwarten sich die Spurs von ihrem neuen Trainer Jose Mourinho? Ganz klar: Titel und Ergebnisse. Kaum ein Trainer in Europa hat mehr nationale und internationale Titel gewonnen als The Special One. Insgesamt steht Mourinho bei 25 Trophäen mit Real Madrid, Manchester United, dem FC Chelsea und dem FC Porto. In der Premier League gibt es jedoch noch den einen oder anderen Trainer, der eine bessere Statistik aufweist als der Portugiese.

Platz Name Verein Spiele Spielzeiten Punkte Punkte/Spiel 1 Pep Guardiola Manchester City 126 4 301 2,39 2 Sir Alex Ferguson Manchester United 810 21 1.752 2,16 3 Antonio Conte Chelsea 76 2 163 2,14 4 Jürgen Klopp Liverpool 156 5 330 2,12 5 Jose Mourinho Chelsea, Manchester United 304 10 640 2,11

Tottenham Hotspur: Wann und gegen wen ist das erste Mourinho-Spiel?

Das erste Spiel von Jose Mourinho als neuer Trainer von Tottenham Hotspur ist fast schon ein Kellerduell. Am kommenden Samstag (23. November) gastieren die Spurs (14.) bei West Ham United (16.). Anstoß der Begegnung ist um 13.30 Uhr.

Von 16 Spielen als Trainer des FC Chelsea und von Manchester United gewann Mourinho gegen die Hammers elf Stück, lediglich zwei Partien verlor The Special One gegen West Ham bei einem Torverhältnis von 32:10 (2,25 Punkte/Spiel).