Premier League: Manchester United verliert beim AFC Bournemouth

Manchester United hat zum Auftakt des 11. Spieltags der Premier League mit 0:1 beim AFC Bournemouth verloren. Spitzenreiter FC Liverpool gastiert bei Aston Villa (16 Uhr im LIVETICKER), Verfolger Manchester City empfängt den FC Southampton (16 Uhr im LIVETICKER).

In Bournemouth war es Joshua King, der in der 45. Minute das einzige Tor des Tages erzielte. Er drehte sich mit dem Rücken zum Tor um seinen Gegenspieler Aaron Wan-Bissaka herum und traf per Volleyschuss.

Für United war es die erste Niederlage nach zuvor wettbewerbsübergreifend drei Siegen in Folge.

Die Red Devils haben acht Zähler auf dem Konto und hängen im Mittelfeld der Tabelle fest. Bournemouth hat drei Punkte mehr und klopft an den Europapokalplätzen an.

Premier League: Der 12. Spieltag im Überblick

Partien am Samstag

AFC Bournemouth - Manchester United 1:0 (1:0)

Tor: 1:0 King (45.)

FC Arsenal - Wolverhampton Wanderers

Aston Villa - FC Liverpool

Brighton & Hove Albion - Norwich City

Manchester City - FC Southampton

Sheffield United - FC Burnley

West Ham United - Newcastle United

FC Watford - FC Chelsea

Partien am Sonntag

Crystal Palace - Leicester City

FC Everton - Tottenham Hotspur

Premier League: Die aktuelle Tabelle