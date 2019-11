Messi oder van Dijk? So denkt Liverpool-Coach Klopp über Ballon-d'Or-Vergabe

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hält Barca-Superstar Lionel Messi zwar für den besten Spieler der Welt, der Ballon d'Or 2019 sollte seiner Meinung nach aber an seinen Abwehrchef Virgil van Dijk gehen.

"Wenn man den Ballon d'Or dem besten Spieler einer Generation gibt, dann sollte er immer an Lionel Messi gehen. So ist es nun mal", sagte Klopp und führte aus: "Aber wenn man ihn dem besten Spieler der letzten Saison gibt, dann muss es Virgil van Dijk sein. Ich weiß nicht genau, wie die Wahl abläuft, aber so sehe ich das."

Der 52-jährige Deutsche, der mit van Dijk und Co. vergangene Saison die Champions League gewann und aktuell auf bestem Wege ist, mit den Reds zum ersten Mal seit 1990 wieder englischer Meister zu werden, weiter: "Der beste Spieler von allen? Das ist Lionel. Der beste Spieler der letzten Saison? Das ist Virgil. Wir werden sehen."

Unter den 30 Nominierten für den von France Football verliehenen Ballon d'Or sind Messi und van Dijk jedenfalls beide. Verkündet wird der Gewinner bei einer Gala am 2. Dezember.