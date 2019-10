FC Chelsea will Christian Pulisic im Winter nicht verleihen

Obwohl Christian Pulisic beim FC Chelsea bisher nur bedingt überzeugte, schloss Trainer Frank Lampard eine baldige Ausleihe des ehemaligen BVB-Spielers aus.

Auf die Frage, ob Pulisic im Winter verliehen wird, antwortete Lampard am Freitag mit einem kurzen, aber klaren "Nein".

Vielmehr forderte er vom US-Amerikaner, dass er "wie jeder andere Spieler auch hart im Training arbeitet, die Richtung erkennt, in die wir gehen wollen und dann zeigt, was er an einem Spieltag drauf haben könnte".

Grundsätzlich müsse man bei Pulisic aber "das große Ganze" betrachten und entsprechend Geduld mitbringen. "Er ist noch sehr jung und wir müssen ihn beschützen", sagte Lampard.

Pulisic war im Sommer von Borussia Dortmund nach London gewechselt. Seitdem kam er in fünf Premier-League-Spielen zum Einsatz, wobei ihm zwei Torvorlagen gelangen.