Tammy Abraham beim FC Chelsea: Er verhinderte Frank Lampards Aufstieg

Chelseas Tammy Abraham führt die Torschützenliste der Premier League an und wurde von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate für die anstehenden Länderspiel nominiert. Es sind die Anfänge einer großen Karriere, die längst vorgezeichnet ist.

"Er ist ein geborener Sieger", sagte Adi Viveash vor über zwei Jahren bei Sky über Tammy Abraham. "Und hält sich selbst für den Besten." Viveash meinte es sicherlich ein bisschen ernst und ein bisschen im Spaß - aber er muss es wissen, jahrelang trainierte er Abraham im Nachwuchsbereich des FC Chelsea. Und gut, Abraham darf diese Annahme durchaus haben.

Was er nämlich seit Jahren macht und vor allem trifft, ist schon durchaus erstaunlich - und führte ihn nun schließlich in den Kader der englischen Nationalmannschaft, für die er 2017 als Reinschnuppermaßnahme bereits bei zwei Freundschaftsspielen eingewechselt wurde. Nun aber ist er gekommen, um zu bleiben.

Seit wenigen Tagen ist Abraham 22 Jahre alt und hat für seine unterschiedlichen Klubs bereits 69 Profitore geschossen. Das sind nur unwesentlich weniger als sie Wayne Rooney in diesem Alter auf seinem Konto hatte und mehr als Harry Kane. Abraham ist eine Tormaschine - und seine große Karriere ist längst vorgezeichnet.

Alli, Abraham, Lookman: So könnte Nigerias Top-Elf aussehen © getty 1/15 Der nigerianische Verband sucht insbesondere in seiner ehemaligen Kolonialmacht England nach talentieren Spielern nigerianischer Abstimmung. Wie könnte im Idealfall Nigerias Top-Elf aussehen? © getty 2/15 Wir haben in drei Kategorien untergliedert: Spieler, die für Nigeria hätten spielen können, aber eine andere Nation gewählt haben. Spieler, die noch für Nigeria spielen könnten. Spieler, die bereits in der Mannschaft von Trainer Gernot Rohr aktiv sind. © getty 3/15 Hätten für Nigeria spielen können - DELE ALLI: Als Sohn eines Nigerianers hätte Alli theoretisch für Nigeria auflaufen können. Er wuchs jedoch auf der Insel auf und stand bereits mit 19 Jahren in der EM-Qualifikation für die Three Lions auf dem Rasen. © getty 4/15 MANUEL AKANJI: Ähnlich gestaltet sich die Lage beim Dortmunder Innenverteidiger (zweiter Vorname Obafemi). Auch dessen Vater kommt aus Nigeria, ein Verbandswechsel stand für den Schweizer aber nie zur Debatte. © getty 5/15 Spielen nun für Nigeria - ALEX IWOBI: Der Linksaußen des FC Everton spielte von der U16 bis zur U18 für England, im Oktober 2015 debütierte er für die Super Eagles. Seitdem kommt er auf 37 Länderspiele. © getty 6/15 Die neueste Entdeckung von Nationaltrainer Gernot Rohr ist JOSH MAJA. Rohr überredete den 20-jährigen Stürmer von Girondins Bordeaux zu einem Verbandswechsel, am 10. September kam er erstmals zum Einsatz. © getty 7/15 OLA AINA: Von der U16 bis zur U20 für England am Ball, gab der Rechtsverteidiger des FC Turin am 7. Oktober 2017 sein Debüt für Nigeria. Bisheriger Arbeitsnachweis: 13 Spiele und 1 Torvorlage beim diesjährigen Afrika Cup. © getty 8/15 Eine Erwähnung verdient außerdem VICTOR MOSES: Auch er kickte bis zur U21 für England, ehe er 37 Mal (12 Tore, 7 Vorlagen) für Nigeria auflief. Nach der WM 2018 erklärte er mit nur 27 Jahren seinen Rücktritt aus dem Nationalteam. © getty 9/15 Könnten noch für Nigeria spielen - TAMMY ABRAHAM: Der 21-Jährige ist einer der Senkrechtstarter der Premier League. Unter anderem erzielte der Stürmer des FC Chelsea gegen Wolverhampton einen Dreierpack. © getty 10/15 Bestritt bisher zwei Freundschaftsspiele für England - also wäre ein Verbandswechsel weiterhin möglich. Aber: Abraham wurde von Englands Nationaltrainer Gareth Southgate für die anstehenden EM-Quali-Spiele nominiert und dürfte sich dann festspielen. © getty 11/15 ADEMOLA LOOKMAN: Der RB-Leipzig-Profi kam bisher nur zu Pflichtspielen in der englischen U21, könnte also noch wechseln. Aufgrund begrenzter Chancen auf A-Einsätze soll er einem Verbandswechsel gegenüber nicht abgeneigt sein. © getty 12/15 JORDAN TORUNARIGHA: Auch wenn der Linksverteidiger zurzeit nur Reservist bei der Hertha ist, hat Nigeria ein Auge auf den deutschen U21-Nationalspieler geworfen. Bereits Vater Ojokojo spielte für die Afrikaner. © getty 13/15 KEVIN AKPOGUMA: Letztmals stand der Hoffenheimer Innenverteidiger 2017 für die deutsche U21 auf dem Platz. Offerten aus Nigeria schlug er bislang aus, will ein künftiges Engagement aber nicht ausschließen. © getty 14/15 FELIX UDUOKHAI: Der 22-Jährige durchlief die Jugendabteilung der Münchner Löwen und ist zurzeit von Wolfsburg nach Augsburg ausgeliehen. Bei der U21-EM saß er unter Stefan Kuntz nur auf der Bank, ein Verbandswechsel ist aktuell kein Thema. © getty 15/15 Gemeinsam mit einigen "Vollblut-Nigerianern" wie Wilfred Ndidi (Leicester City), Samuel Chukwueze (FC Villarreal) sowie Keeper Francis Uzoho (Omonia Nikosia) ergäbe das diese durchaus ansehnliche Startelf.

Abrahams Weg von Chelsea zu Chelsea

Geboren in London, wechselte er mit sechs Jahren in die Akademie von Chelsea, wo er fortan alle Nachwuchsmannschaften durchlief. 2014, 2015, und 2016 gewann er mit dem FA Youth Cup den renommiertesten englischen Nachwuchswettbewerb. 2015 und 2016 das europäische Pendant, die UEFA Youth League. In 16 Spielen in diesem Wettbewerb gelangen ihm zwölf Treffer. All das unter Trainer Viveash.

Dann feierte Abraham im Frühling 2016 mit 18 Jahren sein Premier-League-Debüt für Chelsea und ging anschließend auf Leihen. Zunächst zu Bristol City, wo er in einer Zweitliga-Saison 23 Tore schoss. Daraufhin zu Swansea City, wo deutlich wurde, dass er noch nicht bereit war für die Premier League, wo er seltener traf und sogar abstieg.

Und in der vergangenen Saison schließlich zu Aston Villa, das er mit 26 Treffern zurück in die erste Liga schoss - und gleichzeitig den Aufstieg seines aktuellen Trainers Frank Lampard und seiner aktuellen Mitspieler Fikayo Tomori und Mason Mount verhinderte. Sie alle standen damals bei Derby County unter Vertrag, das Villa mit Abraham im Aufstiegs-Playoff-Finale 2:1 besiegte.

Jetzt sind sie bei Chelsea vereint und profitieren von der Transfersperre, die dem Klub wegen Fehlverhaltens auf dem Transfermarkt im Sommer auferlegt wurde. Chelsea muss deshalb fast schon zwangsläufig auf die zuletzt verliehenen Akademie-Absolventen bauen und die danken es mit guten Leistungen. Innenverteidiger Tomori, Spielmacher Mount und Vollstrecker Abraham etablierten sich allesamt als Stammspieler.

Die Leistungsdaten von Tammy Abraham (nationale Ligen)

Saison Liga Verein Spiele Tore Assists 2015/16 Premier League FC Chelsea 2 - - 2016/17 Championship Bristol City 41 23 4 2017/18 Premier League Swansea City 31 5 2 2018/19 Championship Aston Villa 40 26 3 2019/20 Premier League FC Chelsea 8 8 -

Abraham ist einer der komplettesten Premier-League-Stürmer

Innerhalb kürzester Zeit überholte Abraham im vereinsinternen Stürmer-Ranking die etablierten Olivier Giroud sowie Michy Batshuayi und erzielte an den ersten acht Premier-League-Spieltagen ebenso viele Tore. Wie diese zustande kamen, zeigt die ganze Bandbreite seiner Fähigkeiten. Allein der Dreierpack bei den Wolverhampton Wanderers: eine Gerd-Müller-Drehung im Strafraum, ein Kopfball, ein geniales Dribbling samt sauberem Abschluss. Am vergangenen Spieltag lupfte er den Ball dann von der Strafraumgrenze ins Tor des FC Southampton.

Abraham ist zwar 1,90 Meter groß, aber kein klassischer Stoßstürmer - dafür ist er zu gut am Ball, technisch zu versiert, zu geschmeidig in seinen Bewegungen. "Er kann den Ball aus der Luft annehmen und direkt lostricksen", sagt Trainer Frank Lampard. "Dieses bisschen Magie ist ziemlich besonders." Diese Technik, diese Ballkontrolle sind aber nicht gegeben, sondern antrainiert, wie Viveash verriet: "In diesem Bereich musste ich am meisten mit ihm arbeiten - und letztlich hat er sich dort auch am meisten weiterentwickelt." Als Jugendlicher verließ sich Abraham zunächst noch darauf, größer und stämmiger zu sein als die meisten seiner Teamkollegen.

Diese Zeiten sind vorbei und so ist er mittlerweile einer der komplettesten Premier-League-Stürmer und könnte im Nationalteam zum ernsthaften Rivalen für den aktuellen Stammspieler Kane werden, den Abraham jüngst als "besten Stürmer der Welt" bezeichnete. Chelsea tut unterdessen alles, um ihn zu halten: Laut dem Guardian bietet der Klub Abraham einen neuen Fünfjahresvertrag an - samt Gehaltsverdoppelung.