Premier League: Spurs-Horror in Brighton - Liverpool trifft auf Leicester

Was für eine Horror-Woche für die Spurs! Nur vier Tage nach dem 2:7-Debakel gegen die Bayern in der Champions League kassierte Tottenham eine 0:3-Pleite bei Brighton & Hove Albion. Noch schlimmer: Keeper Hugo Lloris musste offenbar schwer verletzt früh ausgwechselt werden. Der FC Liverpool trifft im Spitzenspiel auf Leicester (JETZT im LIVETICKER)

In der dritten Minute brachte Pascal Groß von der linken Seite eine harmlose Flanke in den Strafraum. Lloris schien die Balance zu verlieren und ließ im Rückwärtsfallen den Ball fallen, sodass Stürmer Neal Maupay ganz leicht die 1:0-Führung für die Gastgeber erzielen konnte.

Lloris stürzte hinter der Torlinie und verletzte sich schwer am linken Ellbogen. Nach minutenlanger Behandlung wurde der Franzose vom Feld getragen, für ihn kam Paulo Gazzaniga in die Partie.

"Es gibt keine guten Nachrichten aus dem Krankenhaus," sagte Spurs-Manager Mauricio Pochettino nach dem Spiel gegenüber BBC Sport über die Lloris-Verletzung. Eine genaue Diagnose steht allerdings noch aus.

Brighton-Fans: "Wir wollen 7!"

Im Anschluss an das Ausscheiden von Lloris wurde es für die Spurs nicht mehr besser. Der 19-jährige Aaron Connolly sorgte mit seinen beiden Toren in der 32. und 65. Minute für klare Verhältnisse. Connolly ist der erste irische Teenager mit einem Doppelpack in der Premier League seit Robbie Keane im Jahr 1999.

Die Brighton-Fans feierten den Tag in der zweiten Halbzeit schon mit "Wir wollen 7!"-Gesängen.

Brighton & Hove - Tottenham Hotspur 3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Maupay (3.), 2:0 Connolly (32.), 3:0 Connolly (65.)

