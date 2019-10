Manchester United gegen FC Liverpool heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Sonntag kommt es in der Premier League zum Kracher zwischen Manchester United und dem FC Liverpool. SPOX verrät Euch, wo und wann Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream oder Liveticker verfolgen könnt.

Die Konstellation zwischen den beiden Traditionsklubs könnte unterschiedlicher kaum sein. Während der FC Liverpool mit acht Siegen aus acht Spielen von der Tabellenspitze grüßt, befindet sich Manchester United in einer tiefen Krise. Die Red Devils weilen auf dem 14. Platz mit lediglich neun Zählern auf dem Konto.

Manchester United vs. FC Liverpool: Anpfiff und Ort

Das Kracher-Duell zwischen Manchester United und dem FC Liverpool steigt am heutigen Sonntg um 17.30 Uhr. Austragungsstätte ist das legendäre Old Trafford, das etwa dreieinhalb Kilometer südwestlich des Stadtzentrums von Manchester entfernt steht. Insgesamt passen 76.000 Zuschauer in den Fußball-Tempel.

Manchester United - FC Liverpool heute live im TV und Livestream

Der Bezahlsender Sky hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Premier League zur aktuellen Saison gesichert und zeigt somit auch Manchester United gegen den FC Liverpool.

Darüber hinaus bietet Sky seinen Kunden einen Livestream über SkyGo an. Außerdem könnt Ihr Euch das Spiel über das Sky-Ticket sichern, was allerdings kostenpflichtig ist.

Manchester United gegen FC Livepool heute im Liveticker

Solltet Ihr kein Sky-Kunde sein, ist das noch lange kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. Mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr jederzeit auf dem Laufenden und verpasst keine wichtigen Szenen. Hier geht's zum Liveticker für die Partie Manchester United gegen FC Liverpool.

© getty

Manchester United in der Krise - Entscheidungsspiel für Solskjaer?

Für Manchester United läuft es in der aktuellen Saison noch überhaupt nicht. Aus acht Spielen ging das Team von Ole Gunnar Solskjaer nur zwei Mal als Sieger vom Platz - zu wenig für ein Team mit solch einem Kader, weshalb der United-Coach mächtig in der Kritik steht. Seit einigen Tagen wird spekuliert, dass der Norweger schon bald den Trainerstuhl der Red Devils verlassen muss. Nach Gerüchten um Tottenhams Coach Mauricio Pochettino kursierte zuletzt der Name von Massimiliano Allegri des öfteren in Verbindung mit United. Der Italiener trainierte zuletzt Juventus Turin.

Für Solskjaer könnte es also das entscheidende Spiel um seine Zukunft sein, doch der FC Liverpool hat mit Sicherheit einiges dagegen und wird United keinesfalls die Punkte überlassen. Schließlich ist das Team von Jürgen Klopp mit voller Ausbeute an der Tabellenspitze und will diese Serie natürlich nicht reißen lassen.

Premier League: Die aktuelle Tabelle

Die Tabelle vor den Sonnntagsspielen: