Manchester City vs. Southampton: Carabao Cup heute live im TV und Livestream

Englische Woche - im wahrsten Sinne des Wortes - für Manchester City: Das Team von Pep Guardiola empfängt im Carabao Cup den FC Southampton. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel live verfolgen könnt.

Den Carabao Cup live auf DAZN verfolgen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe den FA Cup & Carabao Cup live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Manchester City - Southampton: Wettbewerb, Anpfiff, Spielort

Im Liga-Pokal des englischen Fußballs, dem sogenannten Carabao Cup, steht das Achtelfinale an. Am heutigen Dienstag werden fünf Partien ausgetragen, am Mittwoch folgen dann die weiteren drei Begegnungen.

Die Partie zwischen Manchester City und Southampton wird am 29. Oktober um 20.45 Uhr angepfiffen. Die Skyblues haben Heimrecht, somit findet das Match im Etihad Stadium statt.

© getty

ManCity vs. Southampton: Carabao Cup live im TV und Livestream

Es gibt nur eine Möglichkeit in Deutschland, das Spiel Manchester City gegen Southampton legal zu verfolgen: DAZN. Der Streaming-Dienst zeigt ausgewählte Spiele der beiden Pokalwettbewerbe Englands live.

Kurz vor Anpfiff der Begegnung ist der Stream für alle Kunden abrufbar. Marco Hagemann wird die Partie kommentieren.

Noch kein DAZN-Kunde, aber am Angebot interessiert? Mit dem Gratis-Monat könnt Ihr den Streaming-Dienst einen Monat kostenlos testen. Neben den englischen Pokalwettbewerben sind beispielsweise auch über 100 Spiele der Champions League, 40 Bundesliga-Partien sowie alle Spiele der Europa League, Serie A, Ligue 1 und Primera Division bei DAZN zu sehen.

Solltet Ihr Euch nach der Testphase für ein Abonnement entscheiden, kostet DAZN anschließend 11,99 Euro im Monat. Anderweitig könnt Ihr auch ein Jahres-Abo für 119,99 Euro abschließen.

Carabao Cup: Alle Achtelfinal-Spiele

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 29. Oktober 20.45 Uhr Oxford Sunderland 29. Oktober 20.45 Uhr Burton Albion Leicester City 29. Oktober 20.45 Uhr Everton Watford 29. Oktober 20.45 Uhr Crawley Town Colchester 29. Oktober 20.45 Uhr Manchester City Southampton 30. Oktober 20.30 Uhr Liverpool Arsenal 30. Oktober 20.45 Uhr Aston Villa Wolverhampton 30. Oktober 21.05 Uhr Chelsea Manchester United

Manchester City vs. Southampton: Vorschau

Manchester City peilt den dritten Titelgewinn in Folge im League Cup an. Dabei müssen die Citizens gegen Southampton auf die verletzten Leroy Sane, Aymeric Laporte und Oleksandr Zinchenko verzichten. Dennoch geht die Star-Truppe als klarer Favorit in das Achtelfinale.

Vor allem da es bei Southampton gerade überhaupt nicht rund läuft. Nur einen mickrigen Zähler haben die Saints aus den letzten fünf Premier-League-Partien geholt.

Mit dabei war zuletzt auch die 0:9-Pleite gegen Leicester City. Nach dem Spiel bemühten sich die Saints um Versöhnung. So spendeten Spieler und Trainer Ralph Hasenhüttl ihr Gehalt vom Spiel gegen die Foxes an eine gemeinnützige Stiftung.

Ralph Hasenhüttl kassiert Rekordniederlage mit FC Southampton - so reagierte das Netz © getty / twitter 1/19 Ralph Hasenhüttl hat mit dem FC Southampton eine 0:9-Klatsche gegen Leicester City kassiert – das ist Premier-League-Rekord. Im Netz hagelt es Hohn und Spott. Einige Fans fordern den Rausschmiss, andere sehen das 0:9 als Bewerbung beim BVB. © getty / twitter 2/19 Vor dem Spiel sagte Hasenhüttl noch, es wäre mal Zeit für einen dreckigen Sieg. Seine Aussagen aus dem Interview vor dem Anpfiff kamen schneller zurück als der Ball zum Anstoßpunkt. © getty / twitter 3/19 Man sollte einfach öfter mal random Spiele gucken. #SPOXwatchesSports © getty / twitter 4/19 Gut ... für Saints-Fans war die Partie natürlich nicht so geil. Stellt euch vor, Ihr nehmt zum ersten Mal euren Sohn mit ins Stadion und euer Team verliert mit 0:9. Trauma! © getty / twitter 5/19 Bitter für Southampton und Hasenhüttl, dass es im Profi-Fußball keine "Spiel verlassen"-Funktion gibt. © getty / twitter 6/19 Zur Halbzeit stand es bereits 0:5 aus Sicht der Saints. Einige hätten Hasenhüttl nach diesen 45 Minuten gefeuert. © getty / twitter 7/19 Andere fordern sein Aus jetzt. Die Saints haben nach zehn Spieltagen acht Punkte auf dem Konto. © getty / twitter 8/19 Die Entlassung scheint nach diesem Spiel unumgänglich. © getty / twitter 9/19 Neun Gegentore! Dabei ist Hasenhüttl doch eigentlich berühmt für gute Defensivarbeit. © getty / twitter 10/19 Hier noch ein Beitrag einer Drama-Queen. © getty / twitter 11/19 Ob es aus Saints-Sicht überhaupt Sinn macht, Hasenhüttl jetzt zu feuern und einen neuen Trainer zu installieren? © getty / twitter 12/19 Dem wäre ein Fehlstart nämlich gewiss. Autsch! © getty / twitter 13/19 Eigentlich trägt ja auch Leicester Schuld an der ganzen Misere. Wer ist denn so unkollegial!? © getty / twitter 14/19 Aber ein Fuchs muss eben tun, was ein Fuchs tun muss. © getty / twitter 15/19 Besonders bitter war der Abend auch für Saints-Keeper Angus Gunn. Kurios: Sein Vater Bryan kassierte auch mal sieben Buden in der Premier League. © getty / twitter 16/19 Aber es geht noch kurioser. Ein 9:0 ist der höchste Sieg in der Premier-League-Geschichte. Leicester teilt sich den Rekord mit Manchester United. Beide Male stand ein Schmeichel im Tor. Irre! © getty / twitter 17/19 Apropos Manchester United: Die Red Devils haben aktuell zehn Punkte Rückstand auf Leicester City. © getty / twitter 18/19 Aber zurück zu Hasenhüttl. Böse Zungen behaupten, er würde sich für einen Job in der Bundesliga in Position bringen. Schließlich kriselt es nicht nur bei den Saints. © getty / twitter 19/19 Hasenhüttl verliert also 0:9. 09. BV Borussia 09 Dortmund. Ihr Jonathan Frakes.

Carabao Cup: Die letzten zehn Sieger des League Cups