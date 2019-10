FC Liverpool vs. Leicester City: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Liverpool erwartet am achten Spieltag Leicester City zum Spitzen-Duell in der Premier League. Wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nur drei Tage nach dem furiosen 4:3-Sieg der Reds über den FC Salzburg wartet in der Premier League die nächste hohe Hürde auf das Team von Jürgen Klopp.

FC Liverpool vs. Leicester City: Anpfiff und Spielort

Nach zwei Auswärtsspielen in Serie in der Premier League darf der FC Liverpool wieder an der heimischen Anfield Road antreten. Anpfiff der Partie gegen die Foxes ist um 16 Uhr deutscher Zeit.

FC Liverpool vs. Leicester City: Premier League im TV und Livestream

Die höchste Spielklasse Englands können Fußball-Fans nicht im deutschen Free-TV verfolgen. Seit dieser Saison überträgt Sky die Premier League.

Am Samstag beginnt die Übertragung beim Pay-TV-Sender um 13.20 Uhr mit der Partie Brighton & Hove Albion gegen Tottenham Hotspur. Anschließend startet ab 15:50 Uhr die Vorberichterstattung zum Top-Spiel zwischen Liverpool und Leicester.

Neben der Übertragung im TV können Sky-Kunden auch auf einen Livestream zurückgreifen. Dieser kann entweder über SkyGo, oder über Sky-Ticket abgerufen werden.

Premier League: Liverpool vs. Leicester im Liveticker

Ihr habt keinen Sky-Account? Kein Problem! Auf SPOX könnt Ihr die Partie trotzdem verfolgen. Mit unserem ausführlichen Liveticker bleibt ihr immer auf Ballhöhe und verpasst keine entscheidende Situation. Hier geht's lang.

Liverpool vs. Leicester City: Vorschau

Liverpool hat bislang noch eine makellose Bilanz in der Premier League. Alle sieben Spiele gewann die Truppe von Jürgen Klopp. Der Vorsprung auf Manchester City beträgt schon fünf Punkte. Dahinter lauert auch schon Leicester City.

Die Foxes haben nach zwei Unentschieden zum Saisonstart vier der anschließenden fünf Spiele gewonnen. Besonders das 5:0 gegen Newcastle United am siebten Spieltag war eindrucksvoll. Damit dürften an der Anfield Road die wohl beiden formstärksten Teams der englischen Beletage aufeinandertreffen.

Für Leicester-City-Coach Brendan Rogers ist zudem eine ganz besondere Begegnung. Erstmals seitdem er vor fast genau vier Jahren (4. Oktober 2015) bei den Reds entlassen wurde, kehrt er an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Premier League: Tabelle vor dem achten Spieltag