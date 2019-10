Carabao Cup live: FC Liverpool gegen FC Arsenal heute live im TV und Livestream sehen

In England steht heute das Achtelfinale des Carabao Cups an, unter anderem treffen der FC Liverpool und der FC Arsenal aufeinander. Das Spiel könnt Ihr im TV und Livestream verfolgen - wo, erfahrt Ihr bei SPOX.

Um den Carabao Cup live auf DAZN zu sehen, sichert Euch hier Euren Gratismonat!

Carabao Cup live sehen: Wo und wann spielen Liverpool und Arsenal?

Wie immer empfängt der FC Liverpool seine Gäste an der traditionsreichen Anfield Road. Um 20.30 Uhr pfeift Schiedsrichter Andre Marriner die Partie an.

FC Liverpool gegen FC Arsenal heute live im TV und Livestream sehen

Wenn Ihr beim Duell der Reds und der Gunners live mitfiebern möchtet, könnt Ihr das auf DAZN tun. Der Streamingdienst ist auf sämtlichen internetfähigen Endgeräten verfügbar - ganz egal, ob auf Eurem Smart-TV, Computer, Tablet oder Smartphone.

Neben dem Carabao Cup hat DAZN noch viel mehr Fußball im Programm: Über 100 Spiele der Champions League, die Europa League, Bundesliga, La Liga, Serie A und Ligue 1 könnt Ihr allesamt auf der Plattform verfolgen, ebenso wie US-Sport (NBA, NFL, NHL, MLB), Tennis und vieles mehr.

Das alles gibt es schon für 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich und kann einen Monat lang kostenlos getestet werden.

© getty

Carabao Cup, Spielplan: Die heutigen Achtelfinal-Spiele

Nicht nur Liverpool und Arsenal spielen heute um den Einzug ins Viertelfinale, noch zwei weitere Partien stehen an:

Datum Uhrzeit Heim Auswärts 30. Oktober 20.30 Uhr Liverpool Arsenal 30. Oktober 20.45 Uhr Aston Villa Wolverhampton 30. Oktober 21.05 Uhr Chelsea Manchester United

FC Liverpool - FC Arsenal live: Voraussichtliche Aufstellungen

Die endgültigen Startformationen werden zwar erst eine Stunde vor dem Spielbeginn bekannt gegeben, man kann jedoch davon ausgehen, dass beide Teams nicht ihre besten Akteure aufs Feld schicken.

FC Liverpool: Kelleher - Milner - Lovren - Gomez - Hoever - Keita - Lallana - Oxlade-Chamberlain - Jones - Elliot - Brewster

Kelleher - Milner - Lovren - Gomez - Hoever - Keita - Lallana - Oxlade-Chamberlain - Jones - Elliot - Brewster FC Arsenal: Martinez - Tierney - Holding - Mustafi - Chambers - Willock - Pepe - Özil - Ceballos - Smith Rowe - Lacazette

Carabao Cup: Zahlen und Fakten zu Liverpool und Arsenal

Liverpool kann mit breiter Brust in das heutige Spiel gehen, die Reds haben nämlich von den jüngsten neun Duellen gegen Arsenal keines verloren. Fünfmal gingen sie als Sieger vom Platz, viermal teilten sie die Punkte.

Auch in dieser Spielzeit ist das Team von Jürgen Klopp auf Erfolgskurs. 12 von 14 Pflichtspielen hat Liverpool gewonnen, einzig in der Champions League setzte es gegen Napoli eine Niederlage.

Arsenal hatte hingegen vor allem auswärts mit Problemen zu kämpfen. Von fünf Partien in der Ferne gewannen die Gunners nur in Newcastle.

Carabao Cup: Die letzten zehn Sieger des League Cups

In jüngerer Vergangenheit reckte Manchester City die Trophäe am häufigsten in die Höhe, seit 2014 gewann das Team vier von sechs Turnieren.