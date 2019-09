Premier League: Mane-Doppelpack! FC Liverpool bleibt verlustpunktfrei

Dank eines glänzend aufgelegten Sadio Mane steht der FC Liverpool auch am fünften Spieltag in der englischen Premier League an der Tabellenspitze. Der von Teammanager Jürgen Klopp betreute Champions-League-Sieger gewann an der Anfield Road 3:1 (2:1) gegen Newcastle United und steht mit 15 Punkten vor Meister und Verfolger Manchester City (10).



Am Samstagnachmittag kommt es unter anderem zu den Spielen zwischen Manchester United und Leicester City (im LIVETICKER) sowie den Wolverhampton Wanderers und dem FC Chelsea (im LIVETICKER).

City trifft am Abend auf den von Daniel Farke trainierten Aufsteiger Norwich City um den ehemaligen Schalker Teemu Pukki, der zum Spieler des Monats August in der Premier League ernannt worden war.

FC Liverpool - Newcastle United 3:1 (2:1)

Tore: 0:1 Willems (7.), 1:1 Mane (28.), 2:1 Mane (40.), 3:1 Salah (72.)

Die aktuelle Tabelle der Premier League