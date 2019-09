Manchester City - FC Watford 5:0 nach 18 Minuten - neuer Premier-League-Rekord

Eine überragende Anfangsphase gegen den FC Watford hat dem englischen Meister Manchester City einen neuen Rekord in der Premier League beschert: Die Elf von Trainer Pep Guardiola lag am 6. Spieltag der Premier League bereits nach 18 Minuten mit 5:0 in Front .

Eine derart hohe Führung zu diesem Zeitpunkt hat zuvor noch keine andere Mannschaft im englischen Oberhaus herausgeschossen.

David Silva eröffnete bereits in der ersten Minute den Torreigen im Etihad Stadium. Wenig später ließ Sergio Agüero mit einem verwandelten Strafstoß das 2:0 folgen (7.).

Riyad Mahrez (12.), Bernardo Silva (15.) und Nicolas Otamendi (18.) schraubten das Ergebnis gegen das bedauernswerte Tabellenschlusslicht weiter in die Höhe.

Mit einem Sieg am Samstag kann City den zweiten Platz von Leicester City ( 2:1 gegen Tottenham Hotspur ) zurückerobern und den Rückstand auf Spitzenreiter FC Liverpool zumindest bis zum Sonntag auf zwei Zähler verkürzen. Dann treffen die Reds im Top-Spiel auf den FC Chelsea.

Premier League, 6. Spieltag: Die Spiele im Überblick