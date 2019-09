Manchester City: Aymeric Laporte erfolgreich am Knie operiert

Abwehrspieler Aymeric Laporte von Manchester City ist in Barcelona erfolgreich von Dr. Ramon Cugat am rechten Knie operiert worden. Dies gaben die Citizens am Mittwochmittag in einem Statement bekannt.

Der Innenverteidiger hatte sich am Samstag im Premier-League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion einen Knorpel- und Meniskusschaden zugezogen. Über die Ausfallzeit machte City keine Angaben.

Ähnlich wie bei der Kreuzbandverletzung von Leroy Sane dürfte die Ausfallzeit aber mehrere Monate betragen, weshalb der 25-jährige Franzose in der Hinrunde nicht mehr zum Einsatz kommen dürfte.