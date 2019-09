League Cup (Carabao Cup) heute live: FC Arsenal und Manchester City im Livestream sehen

Im englischen League Cup, auch Carabao Cup genannt, startet am heutigen Dienstag die dritte Runde. Unter anderem greifen nun der FC Arsenal und Manchester City ins Geschehen ein. Welche Spiele anstehen und wo Ihr die Partien live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Am heutigen Dienstagabend startet die dritte Runde des englischen League Cups, welcher aus Sponsoring-Gründen inzwischen als Carabao Cup bekannt ist. Mit dem FC Arsenal, Tottenham und Manchester City steigen heute drei Schwergewichte in den Wettbewerb ein.

Carabao Cup heute live: Das sind die Partien am Dienstag

Underdog gegen Favorit, das ist das Motto aller acht Partien an diesem Dienstag. So gibt es kein einziges Duell zwischen zwei Teams aus der gleichen Liga. Mit Colchester United und Crawley Town sind sogar noch zwei Mannschaften aus der Football League Two, also der vierten englischen Liga, mit von der Partie.

Anstoß Heimteam Auswärtsteam 24.09.19, 20.45 Uhr FC Arsenal (1) Nottingham Forest (2) 24.09.19, 20.45 Uhr Colchester United (4) Tottenham Hotspur (1) 24.09.19, 20.45 Uhr Crawley Town (4) Stoke City (2) 24.09.19, 20.45 Uhr Luton Town (2) Leicester City (1) 24.09.19, 20.45 Uhr Portsmouth (3) FC Southampton (1) 24.09.19, 20.45 Uhr Preston North End (2) Manchester City (1) 24.09.19, 20.45 Uhr Sheffield Wednesday (2) FC Everton (1) 24.09.19, 20.45 Uhr FC Watford (1) Swansea City (2)

In Klammern steht die jeweilige Ligen-Zugehörigkeit der Mannschaften

Carabao Cup heute Live: Hier seht ihr die Spiele im TV und Stream

Im TV werden die Spiele des Carabao Cups nicht zu sehen sein. Dafür hat sich aber DAZN die Übertragungsrechte am Pokal-Wettbewerb gesichert. Der Streaming-Dienst wird dabei am heutigen Dienstag zwei Partien zeigen, nämlich das Heimspiel von Arsenal gegen Nottingham Forest sowie den Gastauftritt der Citizens bei Preston North End. Die restlichen Spiele wird es dagegen nicht in Deutschland zu sehen geben.

League Cup, 3. Runde: Die Spiele am Mittwoch

Anstoß Heimteam Auswärtsteam 25.09.19, 20.45 Uhr Brighton & Hove Albion (1) Aston Villa (1) 25.09.19, 20.45 Uhr Burton Albion (3) AFC Bournemouth (1) 25.09.19, 20.45 Uhr FC Chelsea (1) Grimsby Town (4) 25.09.19, 20.45 Uhr Milton Keynes Dons (3) FC Liverpool (1) 25.09.19, 20.45 Uhr Oxford Town (3) West Ham United (1) 25.09.19, 20.45 Uhr Sheffield United (1) AFC Sunderland (3) 25.09.19, 20.45 Uhr Wolverhampton Wanderers (1) FC Reading (2) 25.09.19, 21 Uhr Manchester United (1) AFC Rochdale (3)

League Cup: So funktioniert der Carabao Cup

Am Carabao Cup nehmen die 92 Mannschaften aus den vier höchsten englischen Ligen teil. In der ersten Runde treten dabei die Zweit- bis Viertligisten gegeneinander an, bevor in der zweiten Runde dann auch alle Premier-League-Teams einsteigen, die keinerlei europäische Verpflichtungen haben.

Folgerichtig hatten der FC Arsenal, der FC Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham Hotspur und die Wolverhampton Wanderers in der zweiten Runde ein Freilos und steigen erst jetzt in den Wettbewerb ein.

Ligapokal: Das sind die englischen Rekordsieger

Durch drei Triumphe in den vergangenen vier Jahren ist Manchester City nun Jäger Nummer eins für den Titel des Rekord-Champions im englischen Liga-Pokal. Dort trohnt noch der FC Liverpool mit acht Erfolgen. Allerdings liegt der letzte Triumph der Reds bereits über sieben Jahre zurück.