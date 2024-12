Wechseln zwei ehemalige Bundesliga-Stars die Seiten? Spektakuläres Tauschgeschäft zwischen PSG und Chelsea geplant

Paris Saint-Germain hat dem FC Chelsea angeblich ein spektakuläres Tauschgeschäft mit zwei ehemaligen Bundesligastars angeboten.

Einem Bericht der Sun zufolge würde PSG gerne Chelseas Offensivspieler Christopher Nkunku zurück nach Paris holen. Und dafür wäre der französische Meister demnach bereit, Stürmer Randal Kolo Muani im Gegenzug nach London ziehen zu lassen.

Nkunku stammt aus der Jugend von PSG und hatte einst auch schon 78 Pflichtspiele für die erste Mannschaft der Pariser absolviert. Einen Stammplatz konnte sich der Franzose dabei allerdings nicht erarbeiten, weshalb es ihn 2019 für 19,5 Millionen Euro zu RB Leipzig zog.

In der Bundesliga entwickelte sich der heute 27-Jährige famos, wurde französischer Nationalspieler und weckte das Interesse zahlreicher internationaler Topklubs. 2023 erhielt dann Chelsea den Zuschlag, holte Nkunku für 60 Millionen Euro nach England.

Doch bei den Blues wurde der ehemalige Leipziger bisher noch nicht glücklich. In der laufenden Saison gelangen Nkunku zwar bereits elf Tore, fast alle davon erzielte er aber in Conference League oder EFL Cup. In der Premier League stand er lediglich am 1. Spieltag in der Startelf, seither kam er stets von der Bank zu meist sehr kurzen Einsätzen. Erst ein Treffer ist Nkunku diese Saison in der Liga geglückt.

Bei Chelsea soll er daher ziemlich unzufrieden sein, zuletzt wurde auch Manchester United Interesse an Nkunku nachgesagt.