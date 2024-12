RB Salzburg vs. Rapid Wien heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Absolutes Spitzenspiel am heutigen Samstag, 7. Dezember, in der österreichischen Bundesliga. RB Salzburg empfängt um 17.00 Uhr Rapid Wien in der Red Bull Arena in Salzburg. Die Bullen setzten unter der Woche wieder einmal ein Lebenszeichen und konnten den TSV Hartberg mit 4:0 besiegen. Rapid hingegen musste letztes Wochenende eine 0:1-Niederlage gegen BW Linz einstecken.

Aber wo läuft RB Salzburg vs. Rapid Wien im Free-TV und Livestream? Die Antwort gibt es hier bei SPOX.