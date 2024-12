Kopfnuss und Faustschlag gegen Teamkollege! Spiel des FC Barcelona eskaliert

Barça siegt souverän

Barcelona macht es im Anschluss noch deutlicher. Raphina schnürt in der 74. Minute seinen Doppelpack und kommt so bereits auf 16 Saisontreffer. In der 79. und 84. Minute machten Frenkie de Jong und Pau Victor dann endgültig den Deckel drauf zum 5:1-Endstand.

Barcelona führt nun mit 37 Punkten die Tabelle der spanischen Liga an. Real Madrid folgt mit 33 Punkten auf Platz 2 – hat aber auch noch zwei Spiele weniger absolviert als die Katalanen.