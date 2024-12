FC Bayern München und BVB bei Klub WM 2025: Gegner, Paarungen, Termine, Datum, Zeitplan, Ort, Modus, Übertragung im Free-TV und Livestream

FC Bayern München und BVB bei Klub WM 2025: Modus

Die 32 Teilnehmer sind auf acht Vierer-Gruppen aufgeteilt. Der Erste und Zweite jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale. In den KO-Spielen gibt es kein Hin- und Rückspiel. Das Finale findet dann am 13. Juli im MetLife Stadium in New York statt.