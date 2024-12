FC Barcelona macht ehemaligen Stürmer des BVB wohl zum Top-Transferziel für den Sommer

Auch der FC Arsenal soll an Alexander Isak dran sein

Isak steht in Newcastle noch langfristig bis 2028 unter Vertrag. Neben Barça wird allen voran der FC Arsenal mit dem schwedischen Nationalspieler in Verbindung gebracht, der von 2017 bis 2019 insgesamt 13 Pflichtspiele für Borussia Dortmund bestritten hatte.

Nachdem er beim BVB noch nicht überzeugen konnte, entwickelte sich Isak bei Real Sociedad (2019 bis 2022) zu einem der spannendsten Stürmer Europas. 2022 legte Newcastle satte 70 Millionen Euro für den Angreifer auf den Tisch.

Bei den Engländern legte Isak vor allem in der vergangenen Saison starke Zahlen auf, in 30 Premier-League-Einsätzen gelangen ihm 21 Tore. In der laufenden Saison steht Isak aktuell wettbewerbsübergreifend bei fünf Toren und zwei Assists in 13 Spielen.

Mit Newcastle trifft Isak am Mittwoch in der Premier League auf Spitzenreiter Liverpool. Am Samstag geht es dann mit einem Auswärtsspiel bei Brentford weiter.