Als Nachfolger von Toni Kroos: Real Madrid hat Star des FC Bayern München auf dem Zettel

Real Madrid verzichtete im Sommer auf Transfer von Kroos-Nachflger

Kroos hatte im vergangenen Sommer seine Karriere beendet. Real verlor damit einen Spieler, der maßgeblichen Anteil an den großen Erfolgen der letzten zehn Jahre hatte.

Auf die Verpflichtung eines Ersatzes für Kroos verzichteten die Königlichen bisher. Stattdessen wollte man den Abschied des Deutschen mit den bereits zur Verfügung stehenden Spielern auffangen.

Ohne Kroos hatte Real in dieser Saison bisher jedoch immer wieder Probleme. Vor allem die derbe Clasico-Heimniederlage gegen Barcelona Ende Oktober und einige schwache Auftritte in der Champions League schmerzten. In der Königsklasse muss der Titelverteidiger um das direkte Ticket für die K.o.-Phase bangen, bei einer weiteren Niederlage im komplizierten Auswärtsspiel bei Atalanta Bergamo kommende Woche könnte sogar die Teilnahme an den Playoffs zur K.o.-Phase in ernsthafte Gefahr geraten.

Zuvor ist Real, das sich in LaLiga zuletzt mit drei Siegen am Stück berappelte, am Mittwoch bei Athletic Bilbao und am Samstag bei Girona zu Gast.