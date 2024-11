"Den Fans dann noch mehr Freude bereiten": Suárez stürmt weiter an Messis Seite

Der 37 Jahre alte Uruguayer hat seinen Vertrag bei Inter Miami um ein Jahr verlängert. "Ich freue mich auf ein weitere Saison", sagte Suárez: "Hoffentlich können wir den Fans dann noch mehr Freude bereiten."

Miami konnte in der laufenden Saison der nordamerikanischen Profiliga die Erwartungen nicht erfüllen. Als punktbestes Team der Hauptrunde scheiterte der Klub von Mitbesitzer David Beckham in der ersten Runde der Playoffs an Atlanta United. Dennoch erhielt Miami eine Wildcard für die Klub-WM 2025.

Am Dienstag hatte Inter die Verpflichtung von Javier Mascherano als neuem Trainer bekanntgegeben. Der Argentinier, der mit Suárez und Messi beim FC Barcelona zusammengespielt hat, tritt die Nachfolge seines zurückgetretenen Landsmanns Gerardo Martino an.

In seinem ersten Jahr für Miami hat Suárez, der im September nach 143 Partien (69 Tore) seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärte, 25 Pflichtspiel-Treffer erzielt. Der Angreifer lief in seiner langen Karriere unter anderem für Ajax Amsterdam, den FC Liverpool und Atletico Madrid auf.