"Ein unglaubliches Ereignis": Bayern Münchens Stürmer Harry Kane hat ein großes Fernziel

"Er wird großartig für uns sein, er hat enorme Erfahrung in den großen Wettbewerben, er wird viel Energie ins Team bringen, und er wird unserer taktischen Spielweise seinen eigenen Stempel aufdrücken und seine eigene Identität verleihen", sagte der 31-Jährige der Press Association über seinen früheren Trainer bei Bayern München, der am 1. Januar die Three Lions übernimmt.

"Ich denke, wir müssen ein großes Turnier gewinnen", fügte Kane hinzu, der sich mit England 2021 und 2024 im EM-Finale hatte geschlagen geben müssen: "Wir waren ein paar Mal nah dran und der nächste Schritt für mich und die anderen Jungs ist, zu gewinnen."

Dies soll nach seinem Wunsch bei der WM 2026 passieren, für die sich Kane immer noch fit genug fühlt. "Ich glaube, wenn man die 30 erreicht, hat man das Gefühl, dass man am Ende ist, aber ich bin auf dem besten Niveau, das ich je erreicht habe, und fühle mich so gut wie noch nie", erklärte der 31-Jährige: "In Amerika wird es ein unglaubliches Ereignis." Letztendlich gehe es darum "zu versuchen, es zu gewinnen".