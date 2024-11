"Fantastische Gelegenheit": Barcelona-Legende Andres Iniesta geht unter die Klubbesitzer

Wie der Verein bekannt gab, werden Iniestas Firma Never say never (NSN) und die Schweizer Investmentgruppe Stoneweg fortan im Management des Klubs tätig sein und sollen dessen Entwicklung vorantreiben.

Zur Feier der neuen "Allianz", wie in einer Pressemitteilung beschrieben, schnürte sich der WM-Held von 2010 noch einmal die Fußballschuhe und absolvierte eine Trainingseinheit der Dänen.

"Nachdem ich als Profi gespielt habe, motiviert es mich sehr, diesen neuen Abschnitt meines Lebens zu beginnen und meine Erfahrungen bei einem Verein wie dem FC Helsingör einzubringen. Es ist eine fantastische Gelegenheit, Fußball auf eine andere Art kennenzulernen", wird der 40-Jährige zitiert.

Laut dänischen Medienberichten übernehmen Iniestas Firma NSN, die den Verein seit dem Frühjahr sportlich berät, und Stoneweg auch die Aktienmehrheit des Klubs.