"Weiß nicht, wie man auf die andere Story kommt": Mats Hummels bezieht Stellung zu angeblichem Verschwinden

AS Rom: Trainer Ivan Juric offenbar vor dem Aus

Juric selbst steht derweil immer mehr in der Kritik. Medienberichten zufolge soll er nach dem Abrutschen der Römer auf Platz elf in der Serie A vor dem Aus stehen. Als möglicher Nachfolger wird unter anderem Frank Lampard gehandelt.

Am kommenden Donnerstag könnte Hummels erstmals in der Europa League zum Einsatz kommen, wenn die Roma bei Union Saint-Gilloise gastiert. In der Liga wartet drei Tage später der FC Bologna.