TSV Hartberg vs. RB Salzburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

Am heutigen Samstag, den 30. November, begegnen sich der TSV Hartberg und RB Salzburg in der Österreichischen Bundesliga. Die Partie am 15. Spieltag beginnt um 17.00 Uhr in der Profertil-Arena in Hartberg.

RB Salzburg steht nach drei Pleiten in Folge unter Zugzwang. Nach zuletzt zwei Niederlagen in der Liga gegen Blau-Weiß Linz und dem Linzer ASK, gab es unter der Woche auch die herbe Niederlage in der Champions League beim deutschen Meister Bayer 04 Leverkusen. Gegen den TSV Hartberg wird dringend ein Sieg benötigt, um den Anschluss nach ganz oben nicht zu verpassen.

SPOX gibt Euch den Überblick zur Übertragung im TV und Livestream.