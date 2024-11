Portugal vs. Polen, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 16. November, begegnen sich in der Nations League Portugal und Polen. Die Partie am 5. Gruppenspieltag startet um 20.45 Uhr im Estadio do Dragao in Porto.

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer das Länderspiel live überträgt.