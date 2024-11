Österreich, Nations League: Wo läuft Kasachstan vs. ÖFB-Team heute live im Free-TV und Livestream?

In der Nations League kommt es am heutigen Donnerstag, den 14. November, zum Duell zwischen Österreich und Kasachstan. Die Partie am 5. Spieltag wird um 16.00 Uhr im Almaty Ortalyk Stadion in Almaty (Kasachstan) angestoßen.

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

SPOX verrät, wer die Begegnung live im Free-TV und Livestream überträgt.