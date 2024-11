RTL, ARD, ZDF oder DAZN: Wer zeigt / überträgt die Nations League Auslosung für Viertelfinale sowie Playoffs heute live im Free-TV und Livestream?

In Nyon (Schweiz) wird am heutigen Freitag, dem 22. November, die Paarungen für die kommenden Runden in in der Nations League ausgelost. Gegen 12 Uhr startet die Ziehung.

Auch das DFB-Team ist noch im Turnier und wird heute einen von drei möglichen Viertelfinalgegnern zugelost bekommen. Wie der Modus in den Playoffs funktioniert, haben wir hier für Euch zusammengefasst.

Wir werfen für Euch einen Blick auf die Übertragungssituation im TV und Livestream.