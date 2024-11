© getty

Nations League, Playoffs: Welche Teams spielen um den Aufstieg und Abstieg?

Für die Gruppendritten der Ligen A und B sowie die beiden besseren Gruppenletzten der Liga C ist die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch nicht gestorben. Sie werden im kommenden Jahr in den Playoffs in Hin- und Rückspielen gegen die Gruppenzweiten der Ligen B-D antreten. Die Paarungen werden am Freitag, den 22. November, ausgelost.

Diese Mannschaften kämpfen um den Auf- und Abstieg: