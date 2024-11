Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Länderspiele am Sonntag im TV und Livestream?

In der Nations League läuft der fünfte Spieltag. Am heutigen Sonntag, den 17. November, treffen im Topspiel Italien und Frankreich aufeinander. Unsere Nachbarn aus Österreich empfangen im Ernst Happel Stadion (Wien) die Mannschaft aus Slowenien. Außerdem wird in den Gruppen A2, B2, B3 und C4 gespielt.

SPOX liefert Euch den Überblick der heutigen Spiele.