Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt die Länderspiele am Montag im TV und Livestream?

In der Nations League stehen am heutigen Montag, den 18. November, neun Partien an. Gespielt wird am Abend in den Gruppen A1, A4, C2, C3 und D1. Alle neun Begegnungen starten heute um 20.45 Uhr. Eine Übersicht über die Spiele des Tages findet Ihr hier.

NATIONS LEAGUE LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die Duelle am heutigen Abend live überträgt.