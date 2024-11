Nach dem Theater beim Ballon d'Or: Rodri stichelt gegen Vinicius Junior

Rodri gewann die Champiosn League und die EM

Der 28-Jährige hatte in der für die Ballon-d'Or-Vergabe entscheidenden Saison 2023/24 mit City den englischen Meistertitel gewonnen und zudem Spanien im vergangenen Sommer zum Gewinn der EM in Deutschland geführt.

Rodri hatte sich Ende September einen Kreuzbandriss zugezogen, möglicherweise fällt er noch bis Saisonende aus. Ohne ihn ist City am Samstagabend in der Premier League in Brighton zu Gast.