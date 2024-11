LASK, Conference League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt FK Borac vs. Linzer ASK im TV und Livestream?

Der LASK ist am heutigen Donnerstag (28. November) in der Conference League beim FK Borac zu Gast. Der Anpfiff des Krachers am 4. Spieltag ist um 18.45 Uhr im Gradski stadion in Banja Luka angesetzt.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die das Duell des LASK in der Conference League live im TV und Stream zeigt.