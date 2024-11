Kurioses Geständnis als Grund? Steven Gerrard wohl vor dem Aus in Saudi-Arabien

Gerrard steht seit dem vergangenen Sommer beim Saudi-Klub an der Seitenlinie. Zuvor war er unter anderem in der Jugend des FC Liverpool, bei den Glasgow Rangers sowie in der Premier League bei Aston Villa als Coach tätig. Sein Kontrakt bei Al-Ettifaq läuft noch bis 2027.

In seiner aktiven Karriere absolvierte der 44-Jährige 710 Pflichtspiele für die Reds. Damit liegt er auf Rang drei der Liverpool-Rekordspieler - nur Ian Callaghan und Jamie Carragher haben mehr Einsätze für den LFC.