Er soll unzufrieden sein: Gerücht um den FC Bayern und einen Starspieler von PSG

Gianluigi Donnarumma wechselt von Milan zu PSG

Auch in der Ligue 1 bekam Safonov, der 20 Millionen Euro Ablöse kostete, bereits zweimal den Vorzug gegenüber seinem Rivalen. Donnarumma stand in dieser Saison in elf Partien bei PSG zwischen den Pfosten. Dabei kassierte er 13 Gegentore und hielt zweimal seinen Kasten sauber.

2021 war Donnarumma unter großem Getöse als frischgebackener Europameister ablösefrei von seinem Heimatverein AC Mailand an die Seine gewechselt. Mit PSG gewann der 70-fache Nationalspieler unter anderem drei Meisterschaften und einmal die Coupe de France.