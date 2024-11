Er hat eine fixe Ablöse: FC Liverpool angeblich scharf auf einen Ex-Bundesliga-Star

Marcus Thuram wechselte ablösefrei zu Inter

Thuram spielte in Frankreich für den FC Sochaux und EA Guingamp, ehe er 2019 für neun Millionen Euro Ablöse nach Gladbach wechselte. Im Sommer 2023 heuerte er mit auslaufendem Vertrag ablösefrei in Mailand an. Vor dieser Spielzeit war er auch als Neuzugang bei PSG im Gespräch.

Mit Kapitän Lautaro Martinez bildet der 27-Jährige ein gefährliches Sturmduo. In dieser Saison markierte Thuram in 15 Pflichtspielen 8 Tore, dazu lieferte er noch 5 Assists.