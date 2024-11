Das Saison-Aus droht: Top-Star von Galatasaray erleidet Kreuzbandriss

Mauro Icardi kam von PSG zu Galatasaray

Icardi, im Sommer 2023 von PSG nach Istanbul gewechselt, erzielte in der laufenden Saison sechs Tore für Gala. Dazu gesellen sich zwei Assists.

In der Süper Lig weilt seine Mannschaft ungeschlagen an der Tabellenspitze. Auch in der Europa League läuft nach dem Sieg über die Spurs, wozu sein Sturmpartner Victor Osimhen zwei Treffer beisteuerte, alles nach Plan. Zehn Punkte stehen nach vier Partien zu Buche.