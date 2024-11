"Dafür sind wir dankbar": Mats Hummels' Trainer Ivan Juric muss bei der Roma nach sechs Wochen wieder gehen

Der italienische Erstligist AS Rom hat sich nach nur sechs Wochen von seinem Trainer Ivan Juric getrennt. Dies teilte der Klub des deutschen Ex-Nationalspielers Mats Hummels am Sonntag kurz nach einer 2:3-Heimniederlage gegen den FC Bologna offiziell mit.

Im Statement der Roma heißt es: "Er hat in einem schwierigen Umfeld mit größter Professionalität gearbeitet, dafür sind wir dankbar. Wir wünschen ihm für die Zukunft nur das Beste."

Juric stand bei der Roma in zwölf Pflichtspielen an der Seitenlinie. Seine Bilanz dabei: Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. In diesen Partien lag das Torverhältnis des Traditionsvereins bei 15:17.