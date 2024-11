Auslosung Nations League Viertelfinale und Playoffs: Wo läuft die Ziehung heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, dem 22. November, werden in der Nations League das Viertelfinale von Liga A und die Playoffs für die Auf- und Absteiger ausgelost. Ort des Geschehens ist Nyon in der Schweiz, um 12 Uhr wird es losgehen.

Auch das DFB-Team ist noch im Rennen. Wie der Modus in den Playoffs funktioniert, haben wir hier für Euch zusammengefasst.

Aber wo könnt Ihr im TV und Livestream einschalten? Dieser Artikel liefert die Antwort.