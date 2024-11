Angst vor dem nächsten Kreuzbandriss: Zwei Stars von Real Madrid verletzen sich gegen Osasuna

Real Madrid: Eder Militao laborierte schon einmal an einem Kreuzbandriss

Bei Militao dürfte man sich in Madrid Sorgen machen, dass der Abwehrmann erneut einen Kreuzbandriss erlitten hat. Schon im August 2023 hatte er sich die schwere Knieverletzung zugezogen, fiel daraufhin mehr als sieben Monate lang aus. Damals verletzte sich Militao am linken Knie, diesmal ist es das rechte.

Real verdaute den doppelten Schock derweil gut. In der 34. Minute brachte Vinicius den spanischen Meister in Führung, Jude Bellingham erhöhte kurz vor dem Pausenpfiff auf 2:0. Mit einem Doppelpack schraubte Vinicius das Ergebnis zum 4:0-Endstand in die Höhe.