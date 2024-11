5. Liga von England: Warum zeigt / überträgt DAZN die Spiele der englischen Fünftligisten?

Kennt Ihr die Forest Green Rovers, Solihull Moors oder Sutton United? Für den wahrscheinlichen Fall, dass Ihr noch nie etwas von diesen Fußballteams gehört habt, kann es daran liegen, dass sie in der National League, der fünften englischen Liga spielen. Das ist die Liga unter der Premier League, der League Championship, der League One und der League Two.

BUNDESLIGA LIVE SEHEN Jetzt DAZN buchen Anzeige

Dennoch könnt Ihr die Spiele der englischen fünften Liga in Deutschland live verfolgen.