Zweites Spiel, zweiter Sieg in der Conference League: Heidenheim rotiert und gewinnt auf Zypern

Das Team von Trainer Frank Schmidt gewann am Donnerstag beim Paphos FC aus Zypern mit 1:0 (1:0) und holte den zweiten Sieg im zweiten Conference-League-Spiel. Der Bundesligist darf somit gar von der K.o.-Runde träumen.

"Es ist schon Luft nach oben. In der ersten Halbzeit haben wir erst verpasst, in Führung zu gehen, dann machen wir aber das 1:0. Wir hatten heute zu viele Ballverluste. Paphos hat über die rechte Seite viel Betrieb gemacht. Aber wir haben dann doch nicht viel zugelassen. Die Punkte waren heute wichtig", sagte Schmidt bei RTL.

Heidenheims Kapitän Patrick Mainka (25.) schoss sein Team zum wichtigen Auswärtssieg, nachdem es zum Auftakt Olimpija Ljubljana (2:1) bezwungen hatte. Während die Mannschaft von der Ostalb zuletzt in der Liga vier von fünf Partien verloren hatte, kann sie am 7. November beim schottischen Traditionsklub Heart of Midlothian den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale machen.