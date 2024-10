"Wäre das Zehnfache drin gewesen": Marco Reus verzichtete auf viel Geld - Kritik an FIFA-Plänen

© getty

Reus: "Aufhalten, indem du Tacheles redest"

In den kommenden Jahren führt die FIFA die aufgeblähte Klub-WM mit 32 Mannschaften (2025) und die Weltmeisterschaft mit 48 Teams (2026) ein. Beide Turniere werden unter anderem in den USA ausgetragen.

"Was da alles geplant ist für die Jungs in den nächsten Jahren, ist gigantisch", urteilte Reus: "Das kannst du nur aufhalten, indem du Tacheles redest und Dinge vorantreibst." Dabei sieht er etwa Spielergewerkschaften in der Verantwortung.