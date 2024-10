Lionel Messi liefert irre Show bei Argentinien-Sieg - Barça-Star lässt Brasilien jubeln

Brasilien feiert zweiten Sieg in Serie

Derweil feierte Brasilien durch das 4:0 (1:0) gegen Peru den zweiten Sieg in Serie. Dank zwei Elfmetertoren von Barcelona-Stürmer Raphinha (38./54.) und Treffern der eingewechselten Andreas Pereira (71.) und Luiz Henrique (74.) festigte das Team von Nationaltrainer Dorival Junior den vierten Platz.

Der bei der Copa America im Sommer unterlegene Finalist Kolumbien hält darüber hinaus weiter in der Tabelle mit Argentinien Schritt und fertigte Chile 4:0 (1:0) ab.

Dagegen verlieren Uruguay durch ein 0:0 gegen Ecuador und Venezuela beim 1:2 (1:0) in Paraguay nach gutem Start in der südamerikanischen WM-Qualifikation weiter an Boden.