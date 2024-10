Kurioser Auftritt: Liverpool-Star Ibrahima Konaté mit Maske zur Nationalmannschaft

Als der Verteidiger vom FC Liverpool am Montag in schwarzem Sakko und Anzughose gekleidet aus dem Auto stieg, verdeckte eine neongrüne und per Reißverschluss komplett verschlossene Kapuze das Gesicht des 25-Jährigen.

Nachdem der frühere Leipziger die Kapuze des Pullovers öffnete und seinen Kopf enthüllte, grinste er fröhlich in die Kameras der anwesenden Journalisten. Bei Instagram kommentierte er seinen Auftritt mit dem Wort "faceless", also gesichtslos.

Mit Frankreich stehen für Konaté zwei Auswärtsspiele in der Nations League auf dem Programm. Am Donnerstag geht es in Budapest gegen Israel, am Montag trifft das Team von Didier Deschamps in Brüssel auf Belgien.